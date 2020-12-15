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15.12.2020 13:26
Рубрика: Власть

Дела о наркосбыте не смогут заводить без оснований

Текст: Татьяна Замахина
При отсутствии достаточных данных запрещается возбуждать уголовные дела, связанные со сбытом наркотиков. Такой законопроект, связанный с известным "делом Голунова", прошел второе чтение в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предложило правительство. Как ранее пояснял депутатам замглавы МВД Игорь Зубов, закон позволит исключить практику возбуждения дел в ситуациях, когда при наличии у человека признаков наркотического опьянения сами наркотики у него не обнаруживались и не изымались. И даже невозможно было определить, какие вещества он употреблял и как они к нему попали.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Таким образом, законопроект, призван защитить граждан от необоснованного привлечения по "антинаркотической" статье 228 УК РФ. По ней, в частности, возбуждалось уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

Если поправки будут приняты окончательно, уголовные дела о сбыте наркотиков нельзя будет заводить, если отсутствуют сведения о виде, массе и наименовании указанных веществ. Об этом должно свидетельствовать соответствующее заключение эксперта. Основанием для возбуждения уголовного дела также должны быть данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу.

Сложившуюся практику возбуждения уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков назвали неэффективной. Как говорится в пояснительной записке, такие решения принимаются при отсутствии данных о самих наркотиках, о времени, месте и обстоятельствах их передачи. Уголовные дела о наркосбыте зачастую строятся на основе административных правонарушений о незаконном потреблении наркотических средств.

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