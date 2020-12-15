Ничем не прикрытые двойные стандарты еще раз продемонстрировали "свободу слова" западных СМИ. Как всем известно, по оценкам Международного военного трибунала для Дальнего Востока Нанкинская резня была признана военным преступлением японской императорской армии.

Удаленные из Twitter фотографии являются общепризнанными в мире историческими материалами и доказательствами. Это двойные стандарты в оценках истории, но какую цель преследует соцсеть Twitter? Необходимо справедливо относиться к вопросам истории, а не игнорировать исторические факты! Это позволяет нам смотреть в корень порочного круга системы ценностей западных СМИ: они сомневаются в том, что позиция китайской стороны является верной, а под предлогом "свободы слова" пытаются отрицать очевидные факты. Что же касается реального положения дел, то это не имеет для них никакого значения.

Если взглянуть на этот вопрос с другой стороны, то станет понятно, что идеологическая позиция американского интернет-гиганта Twitter тесно связана с крупными финансовыми группами, политическими силами и государственными интересами США. Например, после того, как белый полицейский убил чернокожего жителя Джорджа Флойда, в интернете распространялись крайне резкие высказывания, в том числе: "Немедленно стрелять, как только произошла кража", при этом высказывания такого типа в Twitter просто называются "приукрасить насилие".

Два года назад министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал, что Twitter удалил реальные аккаунты некоторых реальных иранцев, но сохранил аккаунты роботов, выступающих против власти Ирана. Очевидно, что в глазах западных СМИ, так называемая "свобода слова", по сути, означает определенную позицию, а не изложение истины.

В этом году отмечается 75-годовщина Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. По прошествии стольких лет все-таки необходимо сохранить высокую бдительность в нынешнем мире, полном неопределенности.

История не меняется с течением времени. В Китае провели церемонию гражданской панихиды по жертвам Нанкинской резни. Это не означает, что китайцы будут постоянно испытывать ненависть, а о том, что китайский народ стремится защитить мирную жизнь и не допустить новых трагедий. Соцсеть Twitter, придерживающаяся двойных стандартов, должна осознать, что все позиции, игнорирующие исторические факты, наносят вред и угрозу миру и справедливости в человеческом обществе. И это непременно получит отпор людей, стремящихся к миру и справедливости.