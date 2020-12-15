ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туристических услуг и смежных рынках. Об этом было объявлено по итогам совещания, где, в том числе, обсуждались дискриминационные условия доступа к проведению экскурсий в отдельных государственных музеях, сообщает пресс-служба ФАС.

Как отмечается в сообщении, на совещании по проблемам взаимодействия туристских организаций с федеральными музеями, было поднято сразу несколько проблем по взаимодействию туристических организаций с федеральными музеями. В частности, представители туриндустрии рассказали, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с дискриминационными условиями доступа к проведению экскурсий в отдельных государственных музеях. Участник рынка связывают это с отсутствием прозрачной процедуры заключения договоров между госмузеями и туроператорами, а также их исполнением. Также, отмечается в сообщении ФАС, много вопросов у туроператоров вызывают "механизмы формирования квот на реализацию и распределение входных билетов, а также возврата неиспользованных билетов". По их мнению, проработки также требуют вопросы доступа экскурсоводов к проведению экскурсий для иностранных и российских туристов на территории музеев, а также механизм оперативного решения споров между туроператорами и музеями для решения возникающих разногласий.

Начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская подчеркнула, что обозначенные проблемы носят системный характер.

"Все они требуют детального обсуждения и выработки эффективных механизмов решения. Без внимания озвученные проблемы ведомство точно не оставит. Мы считаем, что должны быть созданы понятные, прозрачные и удобные условия для взаимодействия между государственными музеями и турбизнесом, в основе которых будет лежать баланс интересов. В связи с этим целесообразно создать рабочую группу с привлечением к участию в ней всех заинтересованных сторон", - заявила Надежда Шаравская.

Предложение антимонопольного ведомства о создании рабочей группы было поддержано всеми участниками совещания, в котором приняли участие представители Министерства культуры РФ, Российского союза туриндустрии, а также ассоциаций гидов-переводчиков и туроператоров.