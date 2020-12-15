Новости

Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 16:45
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 16:37
Журналисты получили награды за лучшие материалы о строительстве и ЖКХ 16:20
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге 16:15
Проводить освидетельствование судов будет еще одна организация 16:15
В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок 16:13
Прививку от коронавируса сделали сотрудники Сеченовского университета 16:08
Контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году не планируется 16:07
ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг 16:00
На Кубани инспекторов ГИБДД заподозрили во взятках на 1 млн рублей 16:00
В Севастополе два раза продали квартиры в новостройке 15:50
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15:49
Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно 15:49
ВОЗ надеется взять под контроль эпидемию коронавируса в 2021 году 15:46
В Киеве произошла потасовка протестующих с полицией 15:35
В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
Названы лауреаты премии "Клио" 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 16:00
Рубрика: Экономика

ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг

Текст: Светлана Ментюкова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туристических услуг и смежных рынках. Об этом было объявлено по итогам совещания, где, в том числе, обсуждались дискриминационные условия доступа к проведению экскурсий в отдельных государственных музеях, сообщает пресс-служба ФАС.

Для регулирования сферы туризма подготовят новый отраслевой закон

Как отмечается в сообщении, на совещании по проблемам взаимодействия туристских организаций с федеральными музеями, было поднято сразу несколько проблем по взаимодействию туристических организаций с федеральными музеями. В частности, представители туриндустрии рассказали, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с дискриминационными условиями доступа к проведению экскурсий в отдельных государственных музеях. Участник рынка связывают это с отсутствием прозрачной процедуры заключения договоров между госмузеями и туроператорами, а также их исполнением. Также, отмечается в сообщении ФАС, много вопросов у туроператоров вызывают "механизмы формирования квот на реализацию и распределение входных билетов, а также возврата неиспользованных билетов". По их мнению, проработки также требуют вопросы доступа экскурсоводов к проведению экскурсий для иностранных и российских туристов на территории музеев, а также механизм оперативного решения споров между туроператорами и музеями для решения возникающих разногласий.

Начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская подчеркнула, что обозначенные проблемы носят системный характер.

"Все они требуют детального обсуждения и выработки эффективных механизмов решения. Без внимания озвученные проблемы ведомство точно не оставит. Мы считаем, что должны быть созданы понятные, прозрачные и удобные условия для взаимодействия между государственными музеями и турбизнесом, в основе которых будет лежать баланс интересов. В связи с этим целесообразно создать рабочую группу с привлечением к участию в ней всех заинтересованных сторон", - заявила Надежда Шаравская.

Предложение антимонопольного ведомства о создании рабочей группы было поддержано всеми участниками совещания, в котором приняли участие представители Министерства культуры РФ, Российского союза туриндустрии, а также ассоциаций гидов-переводчиков и туроператоров.

Экономика Туризм Правительство ФАС

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего