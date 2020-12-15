Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из ЕС и России

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд для граждан России и 26 стран Шенгенской зоны как минимум до 12 января 2021 года из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

"Несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью после спокойной летней ситуации, разрыв между эпидемиологической ситуацией в Финляндии и многих других странах в последнее время резко увеличился. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано, пока готовящиеся компенсационные меры не будут доступны", - сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

На данный момент въезд в Финляндию разрешен гражданам только нескольких стран: Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии.

Как отмечают финские правительственные источники, для того чтобы ограничения были сняты, заболеваемость в стране не должна превышать 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за последние две недели.