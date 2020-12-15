Новости

Возобновлено производство жизненно важного препарата азатиоприн 10:52
Исследование: Вырос интерес взрослых к самообразованию 10:52
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года 10:50
В Краснодарском крае в ночь на среду закроют движение на трассе "Дон" 10:48
Режиссер Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на уральскую АЭС 10:40
Фрегат "Маршал Шапошников" испытает новое оружие в Японском море 10:39
Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из ЕС и России 10:35
В паспорте гражданина Киргизии будут указывать этническую принадлежность 10:30
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями 10:08
На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США 10:01
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 09:41
Мишустин определил правила поддержки частных зоопарков и цирков 09:35
Опрос: Большинство японцев выступило за отмену Олимпиады в Токио 09:26
Москва открыла уникальный сервис по определению тяжести пневмонии 09:22
Оперштаб: Еще 5307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год 08:12
В Киргизии по подозрению в незаконном обогащении задержан судья Верховного суда 07:58
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя 07:37
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на оборонную промышленность 07:04
Иммунолог назвала условие заражения коронавирусом при вакцинации 06:32
Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали 06:26
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19 05:49
В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых 05:47
В Берлине задержан подозреваемый в ограблении сокровищницы "Зеленый свод" 05:45
Австрийские военные научили собаку выявлять коронавирус по запаху 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
15.12.2020 10:35
Рубрика: В мире

Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из ЕС и России

Текст: Надежда Ермолаева

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд для граждан России и 26 стран Шенгенской зоны как минимум до 12 января 2021 года из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
В Финляндии ужесточили ограничения из-за коронавируса

"Несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью после спокойной летней ситуации, разрыв между эпидемиологической ситуацией в Финляндии и многих других странах в последнее время резко увеличился. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано, пока готовящиеся компенсационные меры не будут доступны", - сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

На данный момент въезд в Финляндию разрешен гражданам только нескольких стран: Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии.

Как отмечают финские правительственные источники, для того чтобы ограничения были сняты, заболеваемость в стране не должна превышать 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за последние две недели.

В мире Европа Финляндия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования