Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ирека Зиннурова. Такое постановление было принято на пленарном заседании.

Полномочия депутата фракции "Единая Россия" прекращены на основании его письменного заявления в связи с переходом на другую работу, говорится в документе.

Как ранее сообщил сам Зиннуров, он принял такое решение ради работы руководителем Российского информационно-культурного центра Россотрудничества в Азербайджане.

Зиннуров - двукратный призер Олимпийских игр в водном поло. В Думе он входил в состав комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.