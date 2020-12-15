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15 декабря 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 14 декабря 2020 года № 164-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:

"28.1. Запретить в период с 26.12.2020 по 08.01.2021 осуществление остановок на промежуточных или конечных остановочных пунктах на территории Ивановской области туристических автобусов с начальным пунктом маршрута путешествия за пределами Ивановской области.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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