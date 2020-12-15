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15 декабря 2020 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 года № 314 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 9 декабря 2020 года № 21 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "17 января 2021 года";

1.2. пункт 4 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"с 14 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.";

1.3. в абзаце первом пункта 6.3 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "17 января 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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