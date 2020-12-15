Кокорин не полетел на матч против "Зенита"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не полетел с командой на матч 19-го тура РПЛ против "Зенита". Игра состоится в среду в Санкт-Петербурге.

"Кокорин не полетит. Игрок жалуется на мышечные боли", - сказал РИА Новости глава департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

Ранее Кокорин уже пропустил матч против "Сочи". Всего в нынешнем сезоне новичок клуба принял участие в восьми матчах, проведя на поле 365 минут. На его счету два забитых мяча, в обоих случаях экс-футболист "Зенита" и "Сочи" реализовывал пенальти.