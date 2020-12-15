Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения

Древний город инков Мачу-Пикчу вновь закрыт для посещения. Это произошло всего через полтора месяца после возобновления туристической деятельности, приостановленной с начала марта в связи с пандемией коронавируса. На этот раз причиной закрытия главной туристической достопримечательности Перу стали массовые протесты населения близлежащих районов. Местные жители недовольны ценами на железнодорожные перевозки и требуют снизить стоимость билетов и увеличить количество составов. Для этого они заблокировали пути, по которым туристы на поездах прибывают к Мачу-Пикчу.

Дело в том, что попасть в древний город туристы могут только по железной дороге, но этим же поездом пользуются и местные жители. К тому же работа многих из них связана с туристами, и поскольку из-за пандемии коронавируса их количество довольно сильно снизилось, сократились и доходы местного населения. И теперь люди требуют снижения цен на билеты на поезда не только для себя (они и так платят гораздо меньше приезжих), но и для туристов, чтобы Мачу-Пикчу снова стал популярным местом.

На прошлой неделе конфликт обострился настолько, что протестующие даже захватили вокзал, передает EFE.

Но руководство двух частных компаний, работающих в том районе, отказывается удовлетворить требования. Там объясняют, что и так фактически работают в убыток, ведь цена билетов для местных жителей ниже реальной стоимости, а компании еще несут и эксплуатационные расходы. В итоге операторы вообще приостановили движение поездов.

А Мачу-Пикчу закрыли на неопределенный срок - до урегулирования ситуации.

Напомним, древний город был построен в XV веке на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. В XVI веке он был заброшен и вновь открыт лишь в начале XX века (руины были замечены пролетавшими над теми местами летчиками). В 1983 году Мачу-Пикчу был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году - одним из семи чудес современного мира. В комплексе остались руины около 200 каменных сооружений - храмов, резиденций и хозяйственных построек.

В высокий сезон он обычно принимает около 5 тысяч туристов в день, в другие периоды - 2-3 тысячи. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Мачу-Пикчу был закрыт восемь месяцев - с марта по конец октября. Туристические поездки в древний город инков возобновились только 1 ноября, в этом день там прошла торжественная церемония, участники которой поблагодарили богов в соответствии с обрядами племени. Чтобы подстегнуть интерес туристов, до конца года посещение Мачу-Пикчу решили сделать бесплатным. В результате город посещали около 1 тысячи человек в день. Но этого оказалось недостаточно для десятков тысяч местных жителей, жизнь которых тесно связана с работой комплекса.