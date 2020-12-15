Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал подъемные средства для акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, которые переедут работать на село или небольшие города с населением до 50 тысяч человек.

Выплаты будут осуществляться с января. Их размер станет таким же, как и для фельдшеров.

"Это один миллион рублей при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику. Тем, кто выберет другие удаленные труднодоступные территории, будет выплачиваться 750 тысяч рублей, и на полмиллиона рублей можно будет рассчитывать при переезде в небольшие населенные пункты других регионов страны", - пояснил глава правительства.