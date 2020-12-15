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15.12.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Минцифры проведет инвентаризацию IT-ресурсов органов власти

Текст: Ирина Алпатова

Минцифры сообщило о старте инвентаризации информационных систем госорганов. Мероприятие поможет оценить затраты на работу IT-систем, уровень их защиты и организацию учета имущественных и интеллектуальных прав.

Минцифры свяжет государственные базы данных в единую суперсистему

Такая масштабная инвентаризация проводится впервые. Она продлится до апреля 2021 года. Первыми по ней отчитаются федеральные органы власти и государственные внебюджетные фонды (до 5 марта). До 19 марта инвентаризация закончится в региональных органах власти. По итогам мероприятия Минцифры представит в правительство России доклад, а также предложения по совершенствованию работы.

"Инвентаризация позволит получить исчерпывающий объем сведений для проведения оценки затрат на IT-ресурсы, а также выявить существующие недостатки в их учете. Такая масштабная инвентаризация всех IT-ресурсов госорганов проводится впервые и станет отправной точкой для совершенствования учета и сфокусированного развития систем", - сообщил директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василий Слышкин.

Координировать мероприятия будет межведомственная рабочая группа, куда помимо Минцифры войдут Счетная палата, Минфин, ФСТЭК и другие госорганы. Работа пройдет с использованием федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ).

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