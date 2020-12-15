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15.12.2020,  
12:43
Текст:  Иван Петров

Минобороны РФ заключило новый контракт на поставку шести корветов

Министерство обороны РФ в рамках реализации гособоронзаказа-2021 заключило контракт на поставку серийной партии корветов с публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод". Об этом во вторник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В соответствии с условиями госконтракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Отмечается, что наличие в составе ВМФ России корветов указанных проектов позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также возможности по защите военно-морских баз, морского побережья и различных морских коммуникаций.

Фото: СЕВМАШ / youtube.com
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"Строящиеся корветы по целому ряду технических характеристик и составу вооружения не имеют аналогов в мире, кроме того они обладают большим модернизационным потенциалом", - подчеркнули в военном ведомстве.

Корветы, которые будут построены для нужд флота, - это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут" и современным противокорабельным комплексом "Уран". Кроме того они будут вооружены противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты "Циркон".

На днях сообщалось, что корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил госиспытания, передать его Военно-морскому флоту планируется в конце декабря.

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