Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 476 "О признании утратившими силу приказа Минтранса России от 23 ноября 2016 г. № 358 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов" и внесенных в него изменений"