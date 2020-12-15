Зарегистрирован 11.12.2020 г. № 61415
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.12.2020 г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов.