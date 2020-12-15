Зарегистрирован 11.12.2020 г. № 61421

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.12.2020 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 710 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2 августа 2011 г.).