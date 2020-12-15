Новости

Возобновлено производство жизненно важного препарата азатиоприн 10:52
Исследование: Вырос интерес взрослых к самообразованию 10:52
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года 10:50
В Краснодарском крае в ночь на среду закроют движение на трассе "Дон" 10:48
Режиссер Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на уральскую АЭС 10:40
Фрегат "Маршал Шапошников" испытает новое оружие в Японском море 10:39
Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из ЕС и России 10:35
В паспорте гражданина Киргизии будут указывать этническую принадлежность 10:30
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями 10:08
На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США 10:01
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 09:41
Мишустин определил правила поддержки частных зоопарков и цирков 09:35
Опрос: Большинство японцев выступило за отмену Олимпиады в Токио 09:26
Москва открыла уникальный сервис по определению тяжести пневмонии 09:22
Оперштаб: Еще 5307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год 08:12
В Киргизии по подозрению в незаконном обогащении задержан судья Верховного суда 07:58
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя 07:37
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на оборонную промышленность 07:04
Иммунолог назвала условие заражения коронавирусом при вакцинации 06:32
Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали 06:26
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19 05:49
В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых 05:47
В Берлине задержан подозреваемый в ограблении сокровищницы "Зеленый свод" 05:45
Австрийские военные научили собаку выявлять коронавирус по запаху 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 декабря 2020 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 482 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. № 148 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного транспортного надзора за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011)"

Дата подписания 6 ноября 2020 г.
Опубликован 15 декабря 2020 г.

Зарегистрирован 11.12.2020 г. № 61419

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.12.2020 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 710 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2 августа 2011 г.).

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2020 г. № 482
(pdf, PDF, 81 Кб)