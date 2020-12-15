От коронавируса умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах

Легенда советского художественного и антихудожественного андеграунда Свен Гундлах умер 14 декабря на 62-м году жизни в Москве.

Причиной смерти знакового художника, поэта и музыканта стала коронавирусная инфекция. Печальная новость появилась сегодня в социальных сетях.

Свен Гундлах родился 25 мая 1959 года в Москве. Учился в московской "французской" спецшколе. Далее со своими бывшими одноклассниками Владимиром Кара-Мурзой, Сергеем Мироненко и Владимиром Мироненко, а также примкнувшим к ним Константином Звездочетовым и Алексеем Каменским в 1978 году создал арт-группу "Мухомор". В 1982-м она записала единственный альбом - "Золотой диск", оказав влияние и на "ДК" Сергея Жарикова, и на "Коммунизм" Егора Летова и соратников, и не только.

В частности, Евгений Хавтан, фронтмен "Браво", вспоминал, что если бы не "мухоморы", то он никогда не встретился бы "со шведско-подданной Ивонной Андерс" - Мироненко дал Жанне Агузаровой его номер телефона, после чего и появилось "Браво".

В 1984-м "Мухомор" был купирован КГБ, а двумя годами позже Свен занялся другим не менее ценным проектом - "Среднерусской возвышенностью".

В XXI веке Гундлах с любыми формами современного искусства уже порвал и создал свою консалтинговую компанию.