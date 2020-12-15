В России предложили создать стационары на дому

Пациентские организации выступили с инициативой создания стационаров на дому для тяжелобольных граждан. Проблему обсудили во вторник, 15 декабря, в Общественной палате.

Как отметили во Всероссийском союзе пациентов, сегодня многие граждане с хроническими заболеваниями не могут получить назначенную плановую жизнеобходимую помощь. Из-за эпидемии коронавируса перестроена работа многих медучреждений, отменяются и переносятся операции, возникают трудности со сдачей анализов и получением лекарств.

В то же время в условиях эпидемии, пациентам, которые относятся к группе риска по коронавирусу, небезопасно находится в стенах стационара, а длительные терапии им требуются регулярно.

"Проблему могли бы решить стационары на дому, когда медработник приходит к пациенту, например, один раз в неделю для того, чтобы провести необходимые медицинские процедуры", - говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Журавлев.

По его словам, это значительно облегчит жизнь тяжелобольных людей, поможет избежать рисков получения дополнительных больничных инфекций, сделает более доступным плановое систематическое лечение, повысит качество и продолжительность их жизни.

Как рассказала юрист Национального совета экспертов по редким заболеваниям Наталья Смирнова, стационары на дому уже предусмотрены законодательством. Они относятся к разновидности дневных стационаров, в которых не требуется круглосуточного наблюдения за пациентами. Однако получать медпомощь по принципу стационара на дому сегодня граждане не могут из-за отсутствия ее в программе госгарантий.

"В программе госгарантий необходимо уточнить, какие типы дневного стационара могут применяться, важно утвердить порядок оказания такой медпомощи", - говорит она.

В Минздраве подчеркнули, что помимо этого потребуется разработать и утвердить положение об оказании помощи пациентам на дому. К рассмотрению проблемы пообещали вернуться.