Празднование 200-летия легендарной битвы император пытался использовать для сплочения нации

В 1709 году царь Петр Алексеевич широко и ярко отметил многообещающую и столь своевременную победу русского оружия в Полтавской битве1. Это сражение стало переломным моментом в длительной борьбе России со Швецией за доступ к Балтийскому морю... 200 лет спустя, в начале XX века, в Российской империи гремел другой "гром" - революционных потрясений. После подавления революции 1905-1907 гг. правительство задумалось о необходимости вернуть подорванный авторитет монархии и сплотить нацию.

"Воскресение" России

Одним из способов консолидации общества и создания патриотических настроений представлялось празднование военных юбилеев. Первым опытом такого рода в новых условиях стали полтавские торжества 1909 г.

В преддверии и в продолжение юбилея выходила тематическая литература - очерки о Полтавской битве и деятельности Петра I, разнообразные брошюры типа "Петр Великий, любимый император русского народа" или "Иллюстрированная история царствования Петра Великого". Отдельно можно было приобрести художественно исполненные портреты Петра I и изображения Полтавской баталии, открытки с видами Полтавы и прочую сувенирную продукцию. По случаю юбилея была выбита памятная медаль.

Целью всех этих акций было переключение внимания современников на дни славных баталий и громких побед, воссоздание могучей фигуры мудрого правителя, заботящегося о своих подданных и о процветании государства. На этой базе уже можно было развивать концепцию преемственности и распространить "силу побед" прошлого на современность. На страницах изданий оживали исторические события, а вслед за ними идея национального единения и имперского могущества. Подробнейшим образом рассматривалась сама Полтавская битва, анализировались ее предпосылки, ход, оценивались последствия для дальнейшего развития страны. Попечителям учебных заведений настоятельно рекомендовалось ознакомить учащихся с историей великих побед Петра, лекции на аналогичную тему в обязательном порядке слушали нижние чины войск.

200-летний юбилей победы расценивался как важный объединяющий фактор: "Высоко поднимается над полем битвы могильный холм, напоминающий потомкам петровских богатырей о событии, названном современниками "воскресением" России... Не чувствуют воины, что в двухсотую годовщину славной Полтавской победы к их братской могиле стекается с различных концов необъятной России русский народ, проникнутый единым стремлением - почтить память своих героев-предков. Не видят воины, как, под влиянием воспоминаний об их подвигах, в народе этом крепнет сознание его национальной мощи..."2

Именно на "эффекте памяти" пытались сыграть организаторы торжеств, стремясь сплотить разобщенных революцией и деморализованных недавним проигрышем в Русско-японской войне (1904-1905 гг.) подданных Российской империи.

Книга М.Н. Коваленского "Полтава".

Место памяти

"Воодушевленная радость охватила... сердца, когда сюда пришли определенные вести, что царственный преемник Петра, ныне благополучно царствующий государь император лично прибудет в Полтаву, чтобы праздновать победу на месте победы; а теперь мы не вестями уже питаемся, а имеем счастие воочию видеть здесь своего возлюбленного монарха..." - такими словами встретили императора Николая II представители полтавского духовенства. Символическая преемственность подкреплялась выбором времени и маршрута торжества. Путь высочайшего следования включал как само поле сражения, так и посещение исторически важных локаций Полтавы.

К юбилейным торжествам был выпущен специальный путеводитель. С одной стороны, для того, чтобы приехавшие участники празднований могли лучше ориентироваться в городе, с другой - для привлечения новых гостей, пожелавших осмотреть памятники боевой славы. Согласно путеводителю, население Полтавы в юбилейный год составляло порядка 65 тысяч человек3, в основном это были крестьяне и мещане, малороссы, православного вероисповедания. Город активно готовился к высочайшему посещению, ибо оно расценивалось как знак особого расположения, - чистили улицы, обновляли фасады зданий, ставили триумфальные арки, развешивали уличные декоративные украшения. Поле было выровнено, на нем появилось десять новых обелисков.

Император Николай II. Иллюстрация из книги П.М. Андрианова "Петр и Полтава". 1909 г.

За два дня торжеств4 с 26 по 27 июня 1909 г. Николай II успел посетить Шведскую (Братскую) могилу (могилу русских воинов, погибших в Полтавской битве); Успенский кафедральный собор, Спасскую церковь (в ней Петр I служил благодарственный молебен за спасение города и за дарованную победу) и церковь святого Сампсона Странноприимца (день памяти этого святого приходился на 27 июня, т.е. на день Полтавской битвы); здание губернского земства, в стенах которого была устроена выставка ремесленных изделий; памятник "Славы", установленный в Александровском парке в 1809 г. на том месте, где комендант Полтавы полковник И.С. Келин5 встретил Петра I на следующий день после победы; Полтавский кадетский корпус.

Главными церемониями стали торжественное открытие памятника полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы (26 июня); крестный ход, молебствие и парад войск на поле Полтавской битвы, сопровождавшиеся колокольным звоном и пальбой из орудий (27 июня). По приблизительным подсчетам, общее количество войск, принявших участие в торжествах, достигало 11 тысяч человек, присутствовали около 500 генералов, 150 моряков и 4 тысячи гражданских чинов[6].

К празднованиям, сконцентрировавшимся в Полтаве и ее окрестностях, привлекалось внимание широкой общественности. Местная и столичная пресса подробнейшим образом фиксировала все этапы торжеств, указывала на важность посещения памятных мест лично императором, наследником Петра Великого. Параллель выстраивалась весьма четко: "Великий Петр дал Полтаве жизнь физическую, Ты, наш государь, даешь ей жизнь духовную"7. В связи с этим особую значимость приобретали слова самого Николая II, раскрывающие общий посыл празднований.

Обложка издания, посвященного празднованию победы под Полтавой.

За Царя и Отечество

В опубликованном за подписью императора приказе по армии и флоту в честь 200-летия Полтавской победы провозглашалось: "Да почерпнут же в настоящем торжестве дорогие нашему сердцу армия и флот непреложную уверенность, что за временными испытаниями, ниспосылаемыми свыше, всегда шествует в судьбах русского царства светлый день победы и воскресения"8.

Во время посещения кадетского корпуса Николай II выступил с пространной речью, что, как отмечают современники, ранее не было характерно для него: "Россия только что пережила времена невзгод. Я верю, что отныне она вступит на путь развития и благоденствия и что будущим поколениям легче будет жить и служить своей родине. Но для этого нужно, чтобы все верные мои подданные помогали своему государю, нужна вера в силу своего отечества, любовь к нему и любовь к своей старине"9. Затем он провозгласил тост за "единение царя с народом", за здоровье потомков славных героев, "за всю армию и за великую нашу матушку-Россию".

Во время торжеств возможность видеть императора была предоставлена всем желающим, в том числе и крестьянам. Более того, Николай II посетил бараки, где были расквартированы сельские представители всех уездов Полтавской губернии численностью около 4 тысяч человек. Общение продолжалось порядка двух часов. По воспоминаниям великого князя Константина Константиновича, сопровождавшего императора во все время торжеств: "Ко многим обращался государь то с приветом, то с расспросами, то с благодарностью, и это общение царя с народом было глубоко трогательно и знаменательно"10.

Если "Полтавская победа рассеяла смутные сомнения в русском народе, и он доверчиво и бодро пошел по тому верному пути, который указан был венценосным работником (т.е. Петром I. - Авт.)"11, то и от 200-летнего празднования этой победы ожидалось нечто подобное. Зрителям следовало рассуждать примерно так: "Вот он - Царь наш! Вот он - истинный помазанник божий! Печать избрания на челе его. Неземная кротость в его царственном взоре. За него ли жизнь не отдать? За него ли не броситься по первому его мановению в огонь и в воду?"12. Такой лейтмотив прочитывался у этого и последовавших военных юбилеев начала XX века.

Прибытие императора Николая II к Братской могиле. Иллюстрация из книги М.Д. Плетнева "Дни Полтавских торжеств". 1909 г.

После бала

Высокопоставленные участники торжеств остались довольны проведенным празднеством. Николай II отметил в дневнике: "Уехал из Полтавы под самым лучшим впечатлением пережитых дней и трогательного приема населения Полтавской губернии"13. Великий князь Константин Константинович охарактеризовал Полтавские торжества как "величественные, волнующие, радостные, оставившие неизгладимые воспоминания"14. Председатель Совета министров П.А. Столыпин15 сказал: "Сегодня можно поставить точку после революции"16. Таким образом, была решена главная задача.

Полтавские торжества способствовали возрождению имперской идеи, в соответствии с которой гарантом единства и могущества государства являлся император, в то время как от подданных требовалось беспрекословное ему подчинение. Приемы, использованные при подготовке полтавских празднеств, были сочтены действенными и активно практиковались в том или ином виде при проведении торжественных мероприятий в Риге в 1910 г., в Киеве в 1911 г., в Москве и Бородино в 1912 г., наконец, в процессе организации общеимперского юбилея династии Романовых в 1913 г.

Однако уже совсем скоро стало ясно, что Николай II и его министры по-разному относятся к реализации возможностей, открывшихся благодаря временному затишью после революционных бурь.

* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект N 20-18-00482.

1. Подробнее см.: Агеева О.Г. Семь триумфальных ворот. Празднества славной Полтавской виктории при Петре Великом // Родина. 2009. N 7. С. 82-84.

2. Юнаков Н.Л. Полтава. 27 июня 1709 года. Со схемой и планом. СПб., 1909. С. 20.

3. Путеводитель по Полтаве на 1909 г. Полтава, 1908. С. 6.

4. Подробнее о ходе торжеств см.: Павленко В.В. Торжества в России, посвященные 200-летию Полтавской битвы // Вестник РГГУ. Серия "Исторические науки. Региональная история. Краеведение". 2012. N 6. С. 225-234.

5. Имеются и другие варианты написания: Иван (Иоанн) Степанович Келен (Келлин, Келинг), Алексей Степанович Келин.

6. Плетнев М.Д. Дни Полтавских торжеств. М., 1909. С. 14.

7. Там же. С. 28.

8. Там же. С. 64.

9. Там же. С. 61.

10. Дневник великого князя Константина Константиновича. 1909-1910 гг. Сост. Т.А. Лобашкова. М., 2015. С. 100.

11. Андрианов П.М. Петр и Полтава. По поводу 200-летнего юбилея. СПб., 1909. С. 5.

12. Плетнев М.Д. Дни Полтавских торжеств... С. 36.

13. Дневники императора Николая II (1894-1918). В 2 т. Отв. ред. С.В. Мироненко. Т. 2. Ч. 1. М., 2013. С. 396.

14. Дневник великого князя Константина Константиновича... С. 103.

15. О понимании П.А. Столыпиным концепции государственного национализма см.: Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 550-553.