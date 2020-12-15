Пуск "Булавы" вызвал переполох на авиабазе США в Германии

Пуск четырех ракет "Булава" вызвал тревогу на американской военной базе в Германии.

Небольшой переполох произошел на авиабазе США Рамштайн после залпового пуска четырех МБР "Булава". Напомним, их произвел в субботу атомный подводный крейсер "Владимир Мономах" в Охотском море.

Как сообщает CNN, запуск ракет по инфракрасному следу зафиксировали американские разведывательные спутники. Почти сразу после этого на базе в Германии сработал сигнал тревоги. Личный состав оповестили через систему громкой связи и посредством компьютеров. Некоторое время военные находились "в неопределенности и тревоге" пока, наконец, не услышали сигнал отбоя.

Позже командование базы опубликовало на своей странице в Facebook сообщение. В нем в частности говорится, что командный пункт получил уведомление о реальном пуске ракет на европейском театре. Следуя установленной процедуре, он оповестил об этом военный персонал. Затем выяснилось, что пуски учебные и не представляют опасности.