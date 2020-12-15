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15.12.2020 17:12
Рубрика: Общество

Более 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва" Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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- За минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 см снега, всего с начала декабря - 11 см, - отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что коммунальные службы в понедельник вечером с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Аналогичные мероприятия коммунальные службы провели во вторник.

- Продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации, - отметил Петр Бирюков. - В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков.

Особое внимание уделяется  очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Специалисты проводят очистку кровель от снега.

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