Более 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- За минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 см снега, всего с начала декабря - 11 см, - отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что коммунальные службы в понедельник вечером с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Аналогичные мероприятия коммунальные службы провели во вторник.

- Продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации, - отметил Петр Бирюков. - В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Специалисты проводят очистку кровель от снега.