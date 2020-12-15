Центр Европейской России ждет изменчивая погода со снегом

Погода этой недели в центральной части Европейской России будет переменчивой. Местами синоптики ждут сильный снег, рассказали в Гидрометцентре.

"Погода не солнечная. Вообще на этой неделе чаще всего будет облачно, выпадет снег, который с вероятностью более 90% останется на зиму", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Переменчивость погоды заставит жителей внимательнее следить за прогнозами, чтобы понять, как правильно одеться. Умеренно морозное начало недели сменит мягкая погода, когда ночные температуры будут понижаться до шести градусов, а днем до двух-четырех. Завершится неделя - оттепелью, воздух прогреется до двух градусов. Что касается выходных, то предварительные прогнозы указывают на прохладный характер погоды. К концу недели эти данные синоптики уточнят.