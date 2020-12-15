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15.12.2020 14:47
Рубрика: Власть

Путин дал указания по газификации Тверской области

Текст: Кира Латухина
Президент призвал тверского губернатора синхронизировать работу по газификации с "Газпромом", чтобы "голубое топливо" дошло до конечного потребителя. Как сообщил Игорь Руденя, к 2025 году практически в каждом муниципалитете будет газ.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Для нас это ключевой фактор вообще развития экономики. У нас из 42 муниципальных образований 13 не газифицированы, вообще газа нет, при том, что через нас проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов международного значения", - заявил на встрече в Кремле Руденя.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Сейчас сформирована программа с компанией "Газпром"", - доложил губернатор. "Мы сможем завершить программу газификации к 2025 году, то есть в каждом муниципалитете практически будет газ. И это означает возможность привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест", - заметил он.

"Нужно синхронизировать эту работу с "Газпромом", чтобы до конечного потребителя последняя миля была реализована. Это же вы должны делать", - сказал главе региона Владимир Путин. "Так и стараемся делать. Программа разделена на две части и финансируется на две части", - ответил собеседник. Из 23 млрд (программа общей газификации) 15,9 млрд - это "Газпром" и 7 млрд - деньги Тверской области, уточнил он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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