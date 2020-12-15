Путин дал указания по газификации Тверской области

Президент призвал тверского губернатора синхронизировать работу по газификации с "Газпромом", чтобы "голубое топливо" дошло до конечного потребителя. Как сообщил Игорь Руденя, к 2025 году практически в каждом муниципалитете будет газ.

"Для нас это ключевой фактор вообще развития экономики. У нас из 42 муниципальных образований 13 не газифицированы, вообще газа нет, при том, что через нас проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов международного значения", - заявил на встрече в Кремле Руденя.

"Сейчас сформирована программа с компанией "Газпром"", - доложил губернатор. "Мы сможем завершить программу газификации к 2025 году, то есть в каждом муниципалитете практически будет газ. И это означает возможность привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест", - заметил он.

"Нужно синхронизировать эту работу с "Газпромом", чтобы до конечного потребителя последняя миля была реализована. Это же вы должны делать", - сказал главе региона Владимир Путин. "Так и стараемся делать. Программа разделена на две части и финансируется на две части", - ответил собеседник. Из 23 млрд (программа общей газификации) 15,9 млрд - это "Газпром" и 7 млрд - деньги Тверской области, уточнил он.