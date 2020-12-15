Собянин упростил получение компенсаций на покупку технических средств реабилитации

В постановлении правительства Москвы, подписанном сегодня мэром города Сергеем Собяниным, говорится, что с 21 декабря этого года инвалиды смогут в электронной форме на портале mos.ru подавать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации (ТСР). Прежде для этого им нужно было идти в один из центров "Мои документы".

К указанным средствам реабилитации относятся: столик прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны, доска для пересаживания.

Ежегодно выплатами на получение этих средств технической реабилитации в столице пользуются порядка 7 тыс. инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 млн. рублей.

В целом за 2021 год ими планируется обеспечить не менее 200 тыс. инвалидов.