В Москве открыли уникальный сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови

Пандемия резко ускорила внедрение цифровых сервисов в работу московского здравоохранения. Уже 10 месяцев для диагностики ковидной пневмонии мы используем "компьютерное зрение" - специальную программу анализа КТ-снимка легких, действующую на основе технологий искусственного интеллекта.

Без этой технологии решить задачу массовой и точной диагностики ковидной пневмонии было бы практически невозможно.

Сегодня мы делаем следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики Covid-19.

Начиная с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек - полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления, в которых накоплен огромный объем данных.

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют создать на основе этих данных полезные инновации для спасения жизни людей.

Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый "КТ-калькулятор" - нейронную сеть для оценки степени поражения легких.

Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов.

И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения.

В каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии.

В других - немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение.

"КТ-калькулятор" уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов - ct.emias.mos.ru. Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе.

И поскольку в основе "КТ-калькулятора" лежат технологии искусственного интеллекта, то по мере накопления новых данных он будет постоянно "обучаться" и совершенствоваться.

Новая цифровая технология спасет немало жизней людей.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина