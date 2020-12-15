В России запустили стартап, определяющий психотипы покупателей в Сети

Подобрать контент торговой площадки под психотип покупателя поможет нейросеть, созданная маркетологами и учеными из Орла. Искусственный интеллект за несколько секунд вычисляет, какие тексты и промоакции придутся посетителю сайта по душе.

Алгоритм для продаж

Нейросеть разработало маркетинговое агентство "Студия 404" в сотрудничестве с психологами и программистами Орловского госуниверситета имени И. С. Тургенева. Алгоритм анализирует поведение пользователя и незаметно подставляет ему варианты контента, которые сильнее всего воздействуют на людей данного психотипа. Вероятность покупки растет.

На основе этой нейросети построен сервис PsyTarget, который призван повысить конверсию площадок e-commerce. Разработчики утверждают, что их алгоритм не имеет аналогов в мире и способен поднять прибыль практически любого интернет-магазина на 5-36 процентов.

Сервис может пригодиться и финансовым организациям. Психологическое таргетирование позволит им более эффективно подводить пользователей к оформлению заявок на РКО, кредиты или вклады. Основатели PsyTarget уже подали заявку в технологический акселератор банка "Уралсиб".

- Наше агентство занимается проблемами увеличения конверсии уже 14 лет. Мы исследуем и применяем все новые "фишки" и приемы, которые могут повлиять на конверсию, средний чек или другие параметры, - рассказал автор проекта Денис Цветов. - Если собрать данные о человеке, определить его психотип, повесить cookie (кусочек кода, который помогает сайтам запоминать и идентифицировать пользователя) и наблюдать за ним - мы сможем презентовать продукт так, чтобы зацепить именно этого гостя.

Стартап был представлен на крупнейшей в России конференции по e-commerce "Электронная торговля - 2020". С ним же "Студия 404" стала финалистом регионального конкурса "Экспортер года". Проект поддержали Орловский IT-кластер и Центр "Мой бизнес".

Чем отличаются покупатели

Обычно маркетологи разбивают аудиторию по полу, возрасту и интересам. Эти факторы чаще всего и используются при настройке контекстной или таргетированной рекламы. Не так давно появилась гиперсегментация - возможность переделывать сайт исходя из конкретного поискового запроса. Перспективное направление - сегментация пользователей по психотипу.

Подобные технологии пока не растиражированы. Но интерес к ним в IT-среде растет. Так, на одной из отраслевых конференций о такой разработке для собственных нужд сообщил "Яндекс". В "Студии 404" решили анализировать посетителей с момента их захода на конкретный сайт.

- Мы предположили, что поведение человека коррелирует с тем, как он воспринимает информацию. Выделили несколько десятков параметров, пришли на кафедру психологии Орловского университета имени И. С. Тургенева и спросили, можно ли так разделять людей на "синтетиков" и "аналитиков"? Ученые посоветовали взять за основу тест Кагана, который показывает различия в склонности людей принимать решения, - пояснил Денис Цветов. - Маркетолога ведь интересует поведение человека здесь и сейчас.

Сайт проекта PsyTarget Фото: Маркетинговое агентство «Студия 404»

Потенциальных покупателей в итоге разделили на импульсивных и рефлексивных. Первые эмоциональны, социально активны, принимают решения быстро. Вторые вдумчивы, прагматичны, имеют кучу опасений, читают подробные описания товара или услуги.

Эти особенности проявляются и в работе с интерфейсом сайта. Например, в скорости курсора или свайпов, количестве остановок мыши, скроллов и кликов, паузах между кликами, объеме выделенного пользователем текста на странице, преимущественном положении курсора. Психотип влияет также на скорость набора, частоту нажатий клавиши Backspace, длину ответа на вопрос при заполнении какой-либо формы.

Как перестраивается сайт

Орловские программисты "научили" нейросеть понимать, какой тип поведения преобладает у человека в данный момент. При открытии сайта запускается скрипт-наблюдатель. В течение 15 секунд он анализирует действия посетителя по 30 с лишним параметрам. Затем срабатывает скрипт переключения: алгоритм меняет интерфейс в невидимой области окна и на тех страницах, куда гость переходит далее. Адаптируется расположение блоков контента, баннеры и даже цветовые акценты.

Благодаря этому повышается заинтересованность клиента, увеличивается конверсия в продажу или заявку.

Пример теста для обучения нейросети Фото: Маркетинговое агентство «Студия 404»

В обучении нейросети PsyTarget участвовало более тысячи человек, которых предварительно протестировали по методике Кагана. Специальным скриптом отслеживались особенности поведения каждого из них. Затем данные о результатах теста (импульсивный/рефлексивный) и поведенческие треки загрузили в нейросеть. Проверка на валидной выборке показала, что программа работает корректно.

Создатели сервиса подали заявку на регистрацию алгоритма в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ.

В ближайшее время планируются пилотные испытания технологии PsyTarget, в которых смогут поучаствовать интернет-магазины с большим трафиком.