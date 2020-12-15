Власти Москвы: Предпосылок для тотального локдауна нет

Каких-либо предпосылок для тотального локдауна в российской столице из-за коронавируса нет. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, власти города надеются избежать локдауна. "Многие страны уже пошли по этому пути - кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц, - объяснил в интервью "Россия 24" чиновник. - В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет".

Напомним, столица остается лидером в России по количеству выявленных случаев COVID-19. За последние сутки инфекция подтвердилась у 5418 человек.