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15.12.2020,  
10:39
Текст:  Антон Валагин

Фрегат "Маршал Шапошников" испытает новое оружие в Японском море

Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org
Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел в Японское море для испытаний вооружения, сообщила пресс-служба "Дальзавода".

Фото: РИА Новости
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Корабль отработает бросковые испытания ракет для проверки прочности крепления пусковых установок и безопасности хранения боеприпасов на борту. Также запланированы ракетные стрельбы по береговой и морской целям, испытания зенитной артиллерии, комплексная проверка средств связи.

"Маршал Шапошников" - первый из советских БПК проекта 1155, прошедший модернизацию и ставший фрегатом, то есть универсальным кораблем для борьбы как с подводными, так и с надводными целями. Носовую артустановку АК-100 заменили на новую 100-миллиметровую пушку в стелс-исполнении. Вместо второй башни смонтированы пусковые комплексы на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Также установлены пусковые установки ракетного комплекса "Уран" на 8 ракет, новый радар и система управления огнем "Багира".

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