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15.12.2020,  
10:01
Текст:  Антон Валагин

На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вторая загоризонтная РЛС типа "Контейнер" будет находиться в Амурской области, контролируя восточное стратегическое направление.

- В соответствии с планами развертывания загоризонтных станций второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в 2024 году. Сейчас продолжается строительство РЛС со сроками окончания в 2023 году. После этого начнутся испытания радара, - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: СЕВМАШ / youtube.com
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Предназначение "Контейнера" - усилить радиолокационный мониторинг воздушного пространства над Чукоткой, Камчаткой, Сахалином и Тихим океаном - в том числе и в связи с возросшей активностью авиации США, рассказал собеседник агентства. Он добавил, что РЛС сможет своевременно противодействовать таким воздушным угрозам, как гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Напомним, первый радар типа "Контейнер" заступил на дежурство год назад. Он контролирует воздушную обстановку над Европой и Ближним Востоком, фиксируя перемещения бомбардировщиков, разведчиков и стелс-истребителей НАТО.

Работа загоризонтных РЛС основана на свойстве ионосферы отражать радиосигнал. Таким образом радары типа "Контейнер" могут действовать на дальности более трех тысяч километров. Излучающие и принимающие антенны радара находятся в Нижегородской области и Мордовии, где на площади 1300х200 метров установлены 144 мачты высотой по 34 метра каждая.

Специально для "Контейнера" созданы мощные вычислительные комплексы - они обрабатывают полученную информацию. Одновременно РЛС может сопровождать до пяти тысяч объектов.

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