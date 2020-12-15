В Магадане пройдет шествие Дедов Морозов

Ежегодное шествие Дедов Морозов состоится в субботу в центре Магадана. Они пройдут от Комсомольской площади через проспект Ленина до пересечения с улицей Пушкина и дойдя до Театральной площади зажгут главную городскую елку.

В связи с предпраздничным парадом в столице Колымы на час перекроют автомобильное движение. С трех до четырех часов дня водителям придется объезжать центральную улицу.

"Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД будут контролировать соблюдение водителями требований дорожных знаков и обеспечивать безопасность пешеходов", - отметили в пресс-службе мэрии города.