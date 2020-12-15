Во Владивостоке продавец отобрала пистолет у грабителя магазина

В дежурную часть одного из отделов полиции во Владивостоке обратился сотрудник продуктового магазина, который рассказал, что на торговую точку напал мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет. Грабитель требовал деньги.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю, полицейские установили, что днем в магазин на улице Русской зашел молодой человек и, угрожая пневматическим пистолетом потребовал отдать наличные. Но его собственноручно обезоружила продавщица. Неудачливый преступник сбежал с места происшествия.

"Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. 26-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном", - говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по ней - до 10 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.