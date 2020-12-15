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15.12.2020 18:22

Дзержинск может перейти на новую модель рынка тепла в 2021 году

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Уже в будущем году Дзержинск может войти в число городов, отнесенных к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом рассказал генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер, подводя итоги работы компании в 2020 году.
Фото: ПАО "Т Плюс" Фото: ПАО "Т Плюс"
Фото: ПАО "Т Плюс"

- Переход Дзержинска на ценовую зону - это вопрос ближайшей перспективы, у нас есть намерение реализовать это в 2021 году. Есть достаточно длительный цикл согласований, но хотим не откладывать это далеко, - пояснил Андрей Вагнер.

Переход на новую модель рынка тепла позволит, во-первых, повысить качество предоставляемой услуги, а во-вторых, привлечь инвестиции в отрасль. Однако уже сейчас ПАО "Т Плюс" реализует в Нижегородской области масштабную программу технического перевооружения двух ключевых объектов - Дзержинской и Сормовской ТЭЦ. Инвестиционная программа по Дзержинской ТЭЦ составляет 305 миллионов рублей, по Сормовской - 875 миллионов.

Напомним, в 2019 году было подписано соглашение о взаимодействии в развитии теплоснабжения Нижнего Новгорода между "Т Плюс" и Нижегородской областью. Программа технического перевооружения Сормовской ТЭЦ рассчитана на 4 года. За первый год реализации было выполнено проектов на общую сумму порядка 255 миллионов рублей.

В этом году Андрей Вагнер подписал трехстороннее соглашение с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Дзержинска Иваном Носковым. Инвестиционная программа по техническому перевооружению Дзержинской ТЭЦ включает в себя 19 проектов по модернизации и замене оборудования, коммуникаций. Это повысит эффективность работы объекта и, как следствие, улучшит качество теплоснабжения города.

- Эти два инвестсоглашения - пример хорошего взаимодействия с региональными властями. Программы направлены на модернизацию станций, на это будут направлены все средства, которые мы получим. В самих текстах соглашений оговорено, что прибыль, зарабатываемая на этих источниках, вернется в виде инвествложений. Данные проекты касаются только генерации, и это специфика конкретного региона. Копироваться по всей стране они не могут, поскольку ситуация везде разная, - подчеркнул Андрей Вагнер.

Другая масштабная программа, которая реализуется ПАО "Т Плюс" в Нижегородской области в числе других регионов, направлена на безопасность граждан. Речь идет о выявлении незаконных сооружений, находящихся над теплосетями, а также об установке предупреждающих знаков.

Компания провела масштабную проверку всех охранных зон своих теплосетей в регионах: эти участки составляют 3 метра по обеим сторонам теплотрасс. Было выявлено около 4500 нарушений: в числе незаконных объектов - ларьки, детские игровые городки, парковки. Повсеместно устанавливаются предупреждающие знаки с точным расположением сетей, чтобы жители соблюдали осторожность вблизи этих объектов.

- Ведется борьба с устранением незаконных сооружений, тут подключены и администрации городов, и силовые ведомства. Запущена отдельная программа, наша задача - навести порядок. Работа ведется системно, в течение двух лет она будет выполнена, - резюмировал Андрей Вагнер.

Кстати

Новая модель рынка тепла - главный драйвер развития теплоэнергетики в России, считают эксперты. На данный момент на нее уже перешли 6 городов в зоне ответственности ПАО "Т Плюс", в общей сложности в России их 13. На стадии подписания находится еще 6 населенных пунктов. В том числе благодаря переходу городов в ценовые зоны ремонтная программа ПАО "Т Плюс" в этом году превысила 30 миллиардов рублей, более чем на 10 процентов выросло число переложенных теплосетей: 470 километров.

Материал подготовлен в сотрудничестве с ПАО "Т Плюс"

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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