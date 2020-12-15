В Новочебоксарке завели дело из-за превышения хлора в воздухе

Уголовное дело по статье о загрязнении атмосферы возбуждено в Новочебоксарске после проверки прокуратуры Чувашии.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 7 декабря этого года в местных соцсетях и СМИ появились сообщения о запахе хлора. В дальнейшем выяснилось, что из неустановленного пока источника произошел выброс вредных веществ в атмосферу.

- Лабораторными исследованиями выявлено превышение концентрации хлора и гидрохлорида в 1,5 раза, что привело к загрязнению и ухудшению качественного состава воздуха, - пояснили в прокуратуре ЧР.

Расследование уголовное дела надзорное ведомство взяло под контроль.