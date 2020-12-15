В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников

Кировский районный суд города Перми оштрафовал больницу имени С.Н. Гринберга на 100 000 рублей за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий.

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, в результате санитарно-эпидемиологического обследования было обнаружено, что в больнице не выполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия. Работники больницы при появлении у них симптомов респираторного заболевания не были изолированы или госпитализированы. Кроме того, сотрудники отделений не организовали контроль над соблюдением пациентами больницы масочного режима.

Медицинское учреждение обратилось в Пермский краевой суд с просьбой отменить штраф, но по результатам рассмотрения дела решение районного суда было оставлено в силе.