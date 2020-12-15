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15.12.2020 20:47
Рубрика: Власть

В Саранске откроют первый в РФ завод по выпуску гибких солнечных модулей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В столице Мордовии будет открыт первый в России завод по производству гибких солнечных модулей для альтернативной энергетики. Проект реализуется Центром нанотехнологий и наноматериалов РМ. Запустить производство здесь планируют к концу следующего года.
Артем Здунов (в центре) оценил проекты резидентов мордовского технопарка. Фото: Пресс-служба главы РМ Артем Здунов (в центре) оценил проекты резидентов мордовского технопарка. Фото: Пресс-служба главы РМ
Артем Здунов (в центре) оценил проекты резидентов мордовского технопарка. Фото: Пресс-служба главы РМ

Об этом директор наноцентра Максим Чепезубов рассказал врио главы РМ Артему Здунову в ходе посещения руководителем региона "Технопарка - Мордовия".

В числе других перспективных проектов резидентов технопарка лидер республики ознакомился с работой лаборатории синтеза монокристаллов карбида кремния МГУ им. Огарева. Здесь налажен полный технологический цикл изготовления подложек карбида кремния, которые в дальнейшем могут быть использованы саранским заводом "Электровыпрямитель" для создания приборов, востребованных в авиа- и кораблестроении, космической отрасли.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Как сообщила пресс-служба главы РМ, Артем Здунов побывал также на производстве светодиодных светильников, которым занимается еще один резидент технопарка - российско-корейская компания "Непес Рус".

Особый интерес вызвала разработка Научно-исследовательского института источников света (НИИИС) имени Лодыгина - рециркуляторы воздуха для пассажирского транспорта и лифтов. Приборы очень актуальны в условиях пандемии. По поручению Артема Здунова, предложения института по этой тематике будут рассмотрены на ближайшем заседании республиканского оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции

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