На развитие культуры Приангарья в 2021 году направят 2,3 млрд рублей

Эти средства будут выделены из бюджета Иркутской области. Еще около 412,5 млн из федерального и регионального бюджетов поступит по другим программам, связанным с национальной политикой, образованием и социальной защитой.

Как сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, самые крупные суммы будут направлены на строительство и ремонты учреждений культуры. Так, продолжится строительство пяти домов культуры. Они расположены в городах Байкальск и Зима, селах Молька Усть-Удинского района, Костино Нижнеудинского района и в Писаревском сельском поселении Тулунского района. Сумма расходов составит 169,7 млн рублей. На проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры в рабочем посёлке Тыреть Заларинского района и городе Свирске выделено 43 млн рублей.

На развитие модельных домов культуры из средств областного и федерального бюджетов направят 111,6 млн рублей. Средства пойдут на укрепление материально-технической базы этих учреждений. На 74,4 млн рублей планируется провести текущие ремонты и приобрести автобусы, 37,2 млн рублей будут направлены на приобретение оборудования.

На развитие библиотечного дела в бюджете Иркутской области предусмотрено 5,3 млн рублей. Из них 3,4 млн рублей поступят на развитие созданных модельных библиотек. 1,9 млн рублей - на комплектование фондов муниципальных библиотек области.

Учреждения дополнительного образования детей в области искусств - музыкальные, художественные школы и школы искусств - обеспечат новыми музыкальными инструментами. На их покупку будет выделено 10 млн рублей.

- Развитие муниципальных учреждений культуры - одна из важных задач. В маленьких поселениях дом культуры или библиотека порой являются единственным местом, где проходит вся культурная жизнь, где люди могут реализовать свой творческий потенциал. Поэтому важно поддерживать такие учреждения, ремонтировать, снабжать необходимым оборудованием, - отметил Руслан Дячук.

На сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа из бюджета региона будет выделено 80 млн рублей.

Несмотря на ограничения в проведении культурно-массовых мероприятий, которые введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, в бюджете предусмотрены средства на проведение крупных мероприятий. Это фестиваль русской оперы и оперной музыки "Дыхание Байкала", традиционные Ёрдынские игры, Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова, Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени Валентина Распутина, Международный фестиваль академической музыки "Звёзды на Байкале".

Кроме того, региональным агентству по туризму, министерству культуры и архивов и Координационному совету по культуре поручено разработать исчерпывающий список объектов культуры, которые могут впоследствии стать центрами притяжения туристов.

В числе предложений - музей хайтинского фарфора, археологический памятник Глазковский некрополь, который является единственным в мире некрополем эпохи верхнего палеолита, центральная каторжная тюрьма дореволюционной России "Александровский централ", архитектурно-этнографический музей "Тальцы", музей Русской Америки, а также музей православия в Сибири.

- Уверен, что для привлечения в регион большего числа туристов нужно развивать культуру совместно с туризмом. И в этом поможет Координационный совет по культуре при губернаторе, в который вошли работники всех сфер культуры, депутаты, представители некоммерческих организаций и предприятий. Совет должен обсуждать вопросы развития культуры, влиять на деятельность министерства, - сказал губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что с начала 2020 года приняты меры для поддержки деятелей культуры. Так, размер единовременной стипендии одаренным детям увеличен с 24 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Возобновлены премии правительства Иркутской области имени выдающихся деятелей культуры и искусства Приангарья. Последний раз их выплачивали в 2017 году. В 2020 году будут вручены две премии по 200 тыс. рублей. Созданы премии губернатора за личный трудовой вклад в деятельность областных и муниципальных учреждений культуры. Ежегодно их будут получать 50 специалистов. Сумма премии - 100 тыс. рублей.

Также принято решение о предоставлении субсидий на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек. Средства будут направлены на приобретение книг, периодических изданий, обеспечение доступа к электронным базам данных и библиотекам. В этом году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 3,4 млн рублей.

Проблемными вопросами в сфере культуры являются развитие системы среднего профессионального образования для ликвидации дефицита кадров, подбор новых зданий для областных колледжей сферы культуры, а также строительства нового здания для театра кукол "Аистёнок". Напомним, что в регионе принята и реализуется Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 годы. Целью программы является развитие культурного потенциала личности и общества в целом.