Томский губернатор поручил обеспечить безопасность во время праздников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел совместное заседание областной антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба. Как сообщает пресс-служба областной администрации, главным вопросом в повестке стало обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских каникул.

В этом году ситуация не типичная - праздники пройдут в условиях санитарных ограничений. Однако, как считает глава региона, у жителей области должен быть праздник и долгожданный семейный отдых.

- Наша с вами задача - сделать все, чтобы предстоящие праздники прошли для жителей организованно, безопасно и без инцидентов, - обратился к участникам заседания Сергей Жвачкин. - Вопросы безопасности - не только антитеррористической, но и противоэпидемической - не терпят формального отношения. Ухудшить эпидобстановку, которая сегодня находится под контролем, мы не имеем права.

Губернатор поручил сотрудникам силовых ведомств, экстренных служб и руководителям органов местного самоуправления обеспечить слаженное взаимодействие и готовность к немедленному реагированию на любые происшествия.

Так, по поручению главы региона наряды полиции и Росгвардии должны спланировать дежурства своих групп с учетом расположения ледовых городков, катков и лыжных баз.

По решению комиссии ночные рейды по развлекательным заведениям региона пройдут с 25 декабря по 10 января. Отдельное поручение главам Томского, Шегарского и Кожевниковского районов касается гостиниц, баз отдыха и заимок.

Сергей Жвачкин напомнил о своем поручении после трагедии, произошедшей в Асиновском районе в январе 2020 года. Тогда пожар унес жизни одиннадцати рабочих, из которых десять - граждане Узбекистана. Они проживали в неприспособленном для общежития месте.

Губернатор дал указания, касающиеся мест проживания рабочих, в том числе иностранных. Представители соответствующих ведомств, главы муниципальных образований должны регулярно проверять места проживания таких рабочих и контролировать соблюдение миграционного и пожарного законодательства. Сергей Жвачкин потребовал постоянного и жесткого контроля в этом вопросе.

Между тем

Новогодние праздники в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Томской области пройдут с 23 по 29 декабря. Главное условие - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

- Для школьников праздники пройдут в кабинетах, закрепленных за классами. В кружках и секциях елки будут организованы для малых коллективов - не более 15 человек, - пояснила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

В этом году на праздниках не будут присутствовать родители, также запрещено привлекать к проведению мероприятий сторонние организации.