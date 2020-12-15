Жители Тувы впервые подключат сим-карты МегаФона с национальным дизайном

Оператор выпустил для абонентов республики тысячи сим-карт с нестандартным дизайном. На них изображен орнамент Аяк-Хээзи, один из самых узнаваемых и известных символов в Туве. Теперь жители региона, подключаясь к сети МегаФона, получат необычную сим-карту с древним национальным узором.

"Мы всегда внимательно относимся к нашим клиентам, изучаем их потребности и знаем, что национальная история и культура очень важна для жителей Тувы. Надеемся, что наш новый проект с уникальным дизайном сим-карт будет так же позитивно воспринят в республике, как и предыдущие подобные инициативы МегаФона: реклама на тувинском и возможность поставить вместо гудка телефона песни на родном языке", - комментирует Евгений Попов, директор Абаканского отделения МегаФона.

При разработке дизайна лимитированной серии сим-карт рассматривалось несколько вариантов изображений. По результатам исследований в фокус-группах был выбран Аяк-Хээзи. Этот орнамент с древних времен используется для росписи одежды и предметов интерьера, в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве. "Пиаловый узор", как еще называется этот орнамент, включает в себя отражения солнца, луны и созвездия Большой медведицы и считается воплощением гармонии для тувинского народа.

В Туву уже поступило 10 тысяч необычных сим-карт с узором Аяк-Хээзи, которые будут распространяться в салонах МегаФона по всей территории республики.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"