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15.12.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Разработаны зимние рекомендации для туротрасли

Текст: Ирина Алпатова
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о чартерных программах, организованных в зимнем сезоне в России, рекомендуя при этом соблюдать все меры предосторожности.
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

В зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, в Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также на Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа - "Архыз", "Домбай", Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на зимний Байкал.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
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Чернышенко напомнил, что Ростуризм совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для туристической отрасли к зимнему сезону. "По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период", - сказал вице-премьер.

В зависимости от ситуации некоторые регионы сегодня вводят ограничения в период новогодних каникул, запреты на развлекательные мероприятия и работу объектов общественного питания. Эти меры для борьбы с ковидом нужно учитывать при планировании путешествий.

"Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год, соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим. Только в этом случае новогодние каникулы будут комфортными, праздники принесут массу удовольствий, и мы сможем спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон", - отметил Дмитрий Чернышенко.

В регионах Экономика Туризм Общество Ежедневник Праздники Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Правительство Вице-премьеры СКФО СФО Иркутская область ДФО Приморский край Владивосток УрФО Челябинская область СФО Кемеровская область

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