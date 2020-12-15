Разработаны зимние рекомендации для туротрасли

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о чартерных программах, организованных в зимнем сезоне в России, рекомендуя при этом соблюдать все меры предосторожности.

В зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, в Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также на Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа - "Архыз", "Домбай", Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на зимний Байкал.

Чернышенко напомнил, что Ростуризм совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для туристической отрасли к зимнему сезону. "По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период", - сказал вице-премьер.

В зависимости от ситуации некоторые регионы сегодня вводят ограничения в период новогодних каникул, запреты на развлекательные мероприятия и работу объектов общественного питания. Эти меры для борьбы с ковидом нужно учитывать при планировании путешествий.

"Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год, соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим. Только в этом случае новогодние каникулы будут комфортными, праздники принесут массу удовольствий, и мы сможем спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон", - отметил Дмитрий Чернышенко.