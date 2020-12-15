Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации с COVID-19, а повторных случаев заражения коронавирусом официально не зарегистрировано. Об этом журналистам сообщила Ирина Катаева, заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора.

Ежедневно в городе выявляется 3 700-3 800 новых случаев заболевания. Большого роста заболеваемости нет, и причина тому - введение ограничительных мероприятий. "По эпидемиологическим законам спад заболеваемости наступает через две недели после введения ограничений, что мы сейчас и видим", - уточнила Катаева.

Большие надежды эпидемиологи возлагают на новогодние каникулы, есть шанс, что в этот период скорость распространения вируса замедлится. Тем более, что в Петербурге уже введен запрет на проведение массовых новогодних мероприятий, введены ограничения на деятельность кафе и ресторанов.

Прорыв в деле борьбы с коронавирусом санитарные врачи ожидают с началом массовой вакцинации.