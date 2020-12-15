Световые фигуры Смешариков украсят улицы российских городов

В новогодние праздники популярные герои мультфильма "Смешарики" - Крош, Нюша, Пин и Лосяш - украсят улицы городов России.

Первые масштабные инсталляции уже появились в Центральном сквере Мурманска. В ближайшее время фигуры Смешариков будут установлены в Петербурге, Симферополе, Самаре, Саратове, Раменском Московской области, городах Ямало-Ненецкого автономного округа - Новом Уренгое, Ноябрьске, Тарко-Сале, Муравленко.

Жители городов смогут не только сделать фото и видео с персонажами, но и поиграть в занимательную игру дополненной реальности с помощью специального приложения.

Справка "РГ"

"Смешарики" - анимационный сериал для всей семьи. Первая серия вышла в эфир в 2003 году. За эти годы на студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, свыше 100 эпизодов тематических "Азбук со Смешариками", а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 16 языков и транслируется в 94 странах.