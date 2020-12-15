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15.12.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти избили и ограбили настоятеля храма

Текст: Евгения Цинклер (Лениградская область)

В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные напали на настоятеля храма.

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О произошедшем сообщил родственник пострадавшего, обратившийся утром 15 декабря в районное отделение полиции. Он рассказал, что некие злоумышленники проникли в дом настоятеля храма, избили его, надели наручники, отобрали ключи от сейфа и телефон и скрылись.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас пострадавшего осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Принимаются меры по установлению личности нападавших, их розыску и задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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