В Ленобласти избили и ограбили настоятеля храма

В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные напали на настоятеля храма.
О произошедшем сообщил родственник пострадавшего, обратившийся утром 15 декабря в районное отделение полиции. Он рассказал, что некие злоумышленники проникли в дом настоятеля храма, избили его, надели наручники, отобрали ключи от сейфа и телефон и скрылись.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас пострадавшего осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Принимаются меры по установлению личности нападавших, их розыску и задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.