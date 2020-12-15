В Псковской области двое рыбаков погибли, провалившись под лед

В Псковской области следователи организовали проверку в связи с гибелью двух рыбаков, которые провалились под лед в автомобиле в Новосокольническом районе. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло на озере Большой Удрай. Поиски 50-летнего и 39-летнего мужчин велись с 13 декабря. Вчера, 14 декабря, их тела обнаружили спасатели в нескольких десятках метров от полыньи.

Не исключено, что рыбаки находились в состоянии алкогольного опьянения. Но окончательно этот факт подтвердит или опровергнет судебно-медицинская экспертиза.