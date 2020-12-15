Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.12.2020,  
13:01
Текст:  Николай Грищенко

Развертывание новейшей РЛС для обнаружения стелс-целей сняли на видео

В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция "Небо-УТ". Трехкоординатная РЛС способна обнаруживать низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность воздушные цели. Речь идет о беспилотниках, выполненных по стелс-технологии.

Фото: Министерство обороны Украины
На Украине не смогли доработать боевой модуль "Киборг"

Новая РЛС способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) так и баллистические (боевые блоки ракет) цели. Полученные данные в режиме реального времени передаются на командный пункт или зенитным комплексам. Станция способна обнаруживать цели на высоте до 80 километров и в радиусе до 600 километров.

Кроме того, "Небо-УТ" способна пеленговать источники помех и определять их местоположение, что необходимо для эффективной радиоэлектронной борьбы.

"Новая РЛС повысила боевые возможности по контролю воздушного пространства в южной части России", - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Кстати

Всего в 2020 году в войска ЮВО поступило на вооружение восемь новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе "Небо-УТ", "Подлет-К1", РЛС39Н6 и "Десна". Прошли глубокую модернизацию на заводе ВПК РЛС "Терек", а также ряд высотомеров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году 14.12.2020
Реальные возможности "Ланкастера" и "Парадокса" показали на видео 13.12.2020
РЭБ
В России началась разработка беспилотного вертолета ДРЛО 06.12.2020
"Умные" боеприпасы станут неуязвимыми для средств РЭБ 04.12.2020
радары
Первый узел единой сети загоризонтной разведки сформировали в России 14.12.2020
Обнаружить "стелс": разработчик рассказал о возможностях РЛС "Контейнер" 02.12.2020