Курганская область получила миллиард на развитие

Минэкономразвития перечислило Курганской области третий, последний в этом году, транш на индивидуальную программу развития региона. Всего на эти цели Зауралье получило уже миллиард рублей.

За счет федеральных средств, сообщает пресс-служба губернатора, область строит индустриальные парки. Кроме того, власти помогают предпринимателям обновлять оборудование - им компенсируют часть затрат на лизинг. 42 организации уже получили 180 с лишним миллионов рублей. Еще 15 предприятий получат такую субсидию до конца года. За счет этих денег бизнесу также предоставляют льготные займы.

В целом на программу ускоренного развития до 2024 года Курганская область получит 5 миллиардов рублей, а в случае успешного выполнения всех пунктов документа - еще столько же после 2024 года.