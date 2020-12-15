Курганская область получила миллиард на развитие

Новости

Названа дата премьеры новой экранизации Mortal Kombat 10:58
Mail.ru Group объединила несколько сервисов в одно приложение 10:57
Возобновлено производство жизненно важного препарата азатиоприн 10:52
Исследование: Вырос интерес взрослых к самообразованию 10:52
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года 10:50
В Краснодарском крае в ночь на среду закроют движение на трассе "Дон" 10:48
Режиссер Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на уральскую АЭС 10:40
Фрегат "Маршал Шапошников" испытает новое оружие в Японском море 10:39
Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из ЕС и России 10:35
В паспорте гражданина Киргизии будут указывать этническую принадлежность 10:30
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями 10:08
На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США 10:01
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 09:41
Мишустин определил правила поддержки частных зоопарков и цирков 09:35
Опрос: Большинство японцев выступило за отмену Олимпиады в Токио 09:26
Москва открыла уникальный сервис по определению тяжести пневмонии 09:22
Оперштаб: Еще 5307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год 08:12
В Киргизии по подозрению в незаконном обогащении задержан судья Верховного суда 07:58
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя 07:37
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на оборонную промышленность 07:04
Иммунолог назвала условие заражения коронавирусом при вакцинации 06:32
Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали 06:26
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19 05:49
В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых 05:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
15.12.2020 10:10
Рубрика: Власть

Курганская область получила миллиард на развитие

Текст: Валентина Пичурина

Минэкономразвития перечислило Курганской области третий, последний в этом году, транш на индивидуальную программу развития региона. Всего на эти цели Зауралье получило уже миллиард рублей.

Фото: Владимир Чистяков/РИА Новости
Минвостокразвития представило программу поддержки коренных народов в Арктике

За счет федеральных средств, сообщает пресс-служба губернатора, область строит индустриальные парки. Кроме того, власти помогают предпринимателям обновлять оборудование - им компенсируют часть затрат на лизинг. 42 организации уже получили 180 с лишним миллионов рублей. Еще 15 предприятий получат такую субсидию до конца года. За счет этих денег бизнесу также предоставляют льготные займы.

В целом на программу ускоренного развития до 2024 года Курганская область получит 5 миллиардов рублей, а в случае успешного выполнения всех пунктов документа - еще столько же после 2024 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Федеральный бюджет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники