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15.12.2020 13:15
Рубрика: Экономика

На Среднем Урале за 11 месяцев сдали 1,7 млн квадратных метров жилья

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

За 11 месяцев в Свердловской области введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 852 тысячи метров многоквартирного и чуть больше 800 тысяч - индивидуального. Это чуть больше половины от плана нынешнего года, но минстрой считает, что ситуация под контролем.

Фото: iStock
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- В ноябре-декабре традиционно сдается 40-50 процентов объема, большинство многоквартирных проектов. Плановые показатели 2020-го будем стараться выполнить. Не было у нас ни локдауна, ни срывов сроков, - подчеркнул заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.

Что касается цифр на 2021-2022 годы, то в связи с продлением нацпроекта "Жилье" до 2030 года показатели ввода для регионов должны быть пересчитаны. Сегодня общий объем строящегося жилья на разных стадиях в регионе достигает 3 миллионов квадратов, из них 1,8 миллиона возводится с применением счетов эскроу.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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