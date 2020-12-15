На Урале запустят производство масок и пробирок

В Каменске-Уральском приступили к строительству второго корпуса предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. "Коробка" нового цеха почти готова, в январе 2021 года рабочие начнут внутреннюю отделку.

По словам директора компании Николая Полякова, объем заказов в связи с пандемией резко вырос, дополнительную выручку решили вложить в развитие производства. Собственные инвестиции в строительство составили 70 миллионов рублей, на закупку технологического оборудования будет потрачено еще 200 миллионов. Половину всех средств вложит Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.

- В результате будет создано 30 новых рабочих в мест. В планах расширяться дальше - производить одноразовые медицинские изделия, вакуумные пробирки для диагностики, увеличивать ассортимент операционных наборов, - сообщается на официальном портале администрации города.