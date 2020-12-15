Задержан вице-мэр города Троицка в Челябинской области

Заместитель главы Троицка Челябинской области Вадим Герман задержан силовиками. Об этом ТАСС сообщил сити-менеджер Александр Виноградов.

Он предположил, что действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий, которое было возбуждено в январе, а вице-мэр проходит по делу как подозреваемый.

По информации Виноградова, в прошлом году из-за недопонимания между хозяйствующими субъектами под угрозу было поставлено начало отопительного сезона в муниципалитете. Для разбирательства в чрезвычайной ситуации была создана комиссия, которая приняла решение передать объекты от одного предприятия другому, чтобы подать тепло в дома горожан.