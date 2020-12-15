Новости

ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
Фото и видео: в Москве проводили в последний путь Валентина Гафта 13:11
Минприроды: До конца 2020 года в России ликвидируют еще 12 свалок 13:04
Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры Dungeons & Dragons 13:04
В Башкирии проверят все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей 13:03
Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах 13:03
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы достигла 68% 12:57
Вышел первый трейлер ремейка "Крутого Уокера" 12:55
Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева 12:49
Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках 12:45
"Шрек" и "Заводной апельсин" признаны достоянием США 12:41
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19 12:37
Фильм "Дорогие товарищи!" можно будет посмотреть в интернете 12:33
В Нидерландах из-за COVID-19 вводится режим полного локдауна 12:30
Сергей Кравцов поздравил российскую сборную по физике 12:28
В Томске скончался первый мэр города Геннадий Коновалов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 13:15
Рубрика: Спорт

РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз отказался переносить на другой день заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором будут рассмотрены инциденты, произошедшие на матче "Сочи" - "Спартак".

Фото: РИА Новости
Матч "Сочи" со "Спартаком" завершился скандалом

"Спартак" предложил перенести намеченное на 15:00 вторника заседание КДК РФС из-за того, что команда и один из тех, кто должен был его посетить - наставник красно-белых Доменико Тедеско, отправляются в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 19-го тура против "Зенита".

Однако в РФС эту просьбу не удовлетворили, несмотря на аргументы "Спартака" о том, что присутствие Тедеско необходимо и "для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично", цитирует РИА Новости письмо клуба в КДК РФС.

Глава комитета Артур Григорянц отметил, что обращения "Спартака" он не видел и заседание пройдет по плану.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Российский футбольный союз Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи"

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
В РФПИ опровергли информацию о закупке КНДР вакцины "Спутник V"
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"