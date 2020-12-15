РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака"

Российский футбольный союз отказался переносить на другой день заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором будут рассмотрены инциденты, произошедшие на матче "Сочи" - "Спартак".

"Спартак" предложил перенести намеченное на 15:00 вторника заседание КДК РФС из-за того, что команда и один из тех, кто должен был его посетить - наставник красно-белых Доменико Тедеско, отправляются в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 19-го тура против "Зенита".

Однако в РФС эту просьбу не удовлетворили, несмотря на аргументы "Спартака" о том, что присутствие Тедеско необходимо и "для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично", цитирует РИА Новости письмо клуба в КДК РФС.

Глава комитета Артур Григорянц отметил, что обращения "Спартака" он не видел и заседание пройдет по плану.