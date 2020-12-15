Роспотребнадзор: Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян

Более 53% населения России - 78,79 миллиона человек - уже привиты от гриппа. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах России. При этом чаще всего болеют взрослые, пишет РИА Новости.

Основной профилактикой заболеваемости гриппом является вакцинация. Именно она помогает избежать серьезных осложнений, список которых при таком заболевании обширен. Специалисты уверены, что от гриппа в этом сезоне нужно привиться обязательно, тем более что вакцинация пока еще продолжается во всех регионах.

В России освоили выпуск современной квадривалентной вакцины, защищающей сразу от четырех штаммов вируса гриппа, - ее применение рекомендовано ВОЗ. В этом году поставки этой вакцины были увеличены на 40% по сравнению с 2019 годом и составили семь с половиной миллионов доз.