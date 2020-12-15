Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня

Во вторник самолет Ту-154 Минобороны РФ доставил в столицу Сербии частицу Вечного огня, от которой было зажжено пламя на мемориальном комплексе Освободителям Белграда.

Как сообщили "РГ" в российском военном ведомстве, в пути Вечный огонь сопровождала рота почетного караула знаменитого Преображенского полка. А сам огонь перевозился в специальной лампаде, которая не прекращала гореть все время полета. Его частицу взяли от Вечного огня в минувший понедельник. Это произошло у мемориала на Могиле Неизвестного Солдата возле стен Московского Кремля.

Борт Минобороны России прилетел на сербскую авиабазу Батайница. Оттуда лампаду перевезли в комплекс Освободителям Белграда, где на местном мемориале состоялась церемония зажжения Вечного огня. Место для него готовили в течение всего этого года. Строительство новой архитектурной композиции запустил в феврале 2020-го министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу - он заложил в основание Вечного огня памятную капсулу.

Напомним, что мемориальный комплекс в сербской столице - место захоронения советских и югославских воинов, погибших в октябре 1944 года при освобождении Белграда. Тогда город был столицей Королевства Югославии. Надпись на балюстраде мемориала гласит, в боях за Белград отдали жизни 967 солдат и офицеров Красной армии и 2 тысячи 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище покоятся останки 1395 югославских и 808 советских бойцов и офицеров. А в глубине комплекса установлен памятник Советскому солдату.